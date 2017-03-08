كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن رهان مثير لنيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، مع زملائه في موقعة باريس سان جرمان، المقرر إقامتها اليوم في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويثق نجوم برشلونة في إمكانية تحقيق المعجزة بتعويض الخسارة أمام باريس سان جرمان برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

وذكرت محطة «راديو برشلونة» أن نيمار راهن زملاءه على هز شباك الفريق الباريسي في مباراة الإياب بهدفين على الأقل.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية إلى أن النجم البرازيلي هو أكثر لاعبي برشلونة تسجيلا للأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث سجل اللاعب البرازيلي 5 أهداف.

يذكر أن نيمار سجل هدفين فقط في دوري الأبطال هذا الموسم، في سيلتك الإسكتلندي ومان سيتي الإنجليزي في مرحلة المجموعات، لكنه ساهم في صناعة 7 أهداف لزملائه.