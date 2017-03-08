أعدت شبكة «سكواكا» إحصائية تشير إلى خطر كبير يهدد أحلام جماهير البارسا ونجومه وكذلك لويس إنريكي مدرب الفريق، بتسليط الضوء على رقم مميز لإدينسون كافاني، هداف باريس سان جرمان محليا وأوروبيا.

وأشارت الشبكة إلى أن المهاجم الأوروغوياني سجل 27 هدفا يتصدر بهم لائحة هدافي الدوري الفرنسي بعد 28 جولة، كما سجل 7 أهداف أوروبيا يحتل بها المركز الثالث.

ويحتل ليونيل ميسي صدارة الهدافين أوروبيا بـ 10 أهداف أمام مواطنه سيرجيو أغويرو مهاجم مان سيتي، وله 8 أهداف.

كما أشارت الإحصائية إلى أن كافاني هو أكثر مهاجم بالدوريات الخمس الكبرى بأوروبا إحرازا للأهداف في ملاعب المنافسين بتسجيل 15 هدفا.

وجاء ميسي في المركز الثاني بـ 12 نقطة، وخلفه درايس ميرتنز لاعب نابولي، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند، وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، وأليكسيس سانشيز لاعب أرسنال، بـ 11 هدفا لكل منهم.