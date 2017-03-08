أكد نجم باريس سان جرمان ماركو فيراتي في عموده الحصري لموقع غول، أن فريقه مازال لديه عمل للقيام به في الكامب نو، رغم التفوق ذهابا برباعية في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

وقال نجم الوسط الايطالي: «لا أعتقد الآن أننا أفضل من البرسا. ذلك قد يكون أسوأ شيء نفعله. مونبيلييه هزمونا بنتيجة 3-0 في ديسمبر وهم ليسوا أفضل منا. بصدق، أعتقد أن علينا إظهار الكثير من الاحترام لمنافسينا. لقد صنعوا التاريخ في كرة القدم، وهم يملكون أفضل اللاعبين في العالم.. لدينا فرصة جيدة لإقصائهم، لكن العمل لم ينته بعد. الأمر سيتطلب أداء كبيرا في الكامب نو». وعن الأخبار التي تحدثت عن انتقاله لبرشلونة قال فيراتي: «أنا لا أحلم باللعب لبرشلونة. بعد المباراة ضد بوردو سألني صحافي إسباني سؤالا عن النادي، فشرحت له أنه لمن دواعي سروري أن يظهر ناد كبرشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ اهتمامه بي. لكن سأقولها مجددا: أنا أشعر أنني بخير في باريس وأنا أملك احتراما عظيما للنادي».