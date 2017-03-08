أكد مهاجم برشلونة لويس سواريز أن مهمتهم في العودة من نتيجة 4-0 أمام باريس سان جرمان ستكون صعبة غير أنه أكد أيضا أنهم قادرون على ذلك لامتلاكهم المهارة الفنية والقوة الذهنية كذلك.

وأضاف سواريز لصحيفة «فرانس فوتبول»: «ما زال أمامنا مباراة العودة. سنفعل كل ما يمكننا للظهور بصورة مغايرة وليرى الناس من هو البرسا الحقيقي. سيكون من الصعب العودة ولكن هذا ليس مستحيلا، وإن كان هناك فريق قادر على العودة في نتيجة 4-0 فهو البرسا. لدينا المهارة والقوة الذهنية لذلك».

سواريز أكد أن الثلاثي المسمى «MSN» يعد في برشلونة أول خطوط الدفاع، مشيرا إلى أنهم يجرون للضغط على الخصم وذلك «لحماية خط دفاعنا. هذه الفكرة دائما في أذهاننا». وأنهى الأوروغواياني كلامه بالحديث عن ميسي قائلا: «كلنا نحلم بالفوز بالكرة الذهبية، ولكن حاليا هناك لاعب واحد يجب أن يفوز بها كل سنة وهو ميسي، وبعده يأتي لاعب يطمح للفوز بها وهو نيمار».