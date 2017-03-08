وعد فالتيري بوتاس زميله الجديد في الفورمولا واحد لويس هاميلتون بمعارك «صعبة ولكن عادلة» في موسم 2017، إذ يرى أن بوسعه هو والبريطاني العمل سويا لصالح مرسيدس.

وحصل الفنلندي على فرصة العمر لمسيرته المهنية في الفورمولا واحد بعد انضمامه إلى صفوف مرسيدس بديلا عن بطل العالم المعتزل روزبرغ.

وعلى الرغم من أنه يواجه تحديا صعبا في مواجهة المخضرم هاميلتون، لكن بوتاس يعتقد أن بإمكانه التحلي بروح الفريق ولكن في ذات الوقت الاهتمام بأهدافه الشخصية.

وعند سؤاله عن مدى صعوبة الموازنة بين احتياجات الفريق في مواجهة الأهداف الشخصية سعيا نحو النجاح، أوضح بوتاس أن هناك طريقة للموازنة بين الكفتين.

وقال خلال مقابلة «من الصعب بكل تأكيد أن تتحلى بروح الفريق وفي ذات الوقت تحاول دائما أن تضع مصلحتك قبل كل شيء».

وأضاف «يمثل ذلك وضعا جديدا بالنسبة لي. أرى بأن الأفضل بالنسبة لي أن أمضي قدما كما فعلت دائما، لذا أقوم بكل الأمور من أجل الفريق».

وتابع «لكن في ذات الوقت، لدي أهدافي الخاصة إذ إنك في الفورمولا واحد تكون بحاجة إلى الأنانية في حال أردت الفوز. إذ اعتقد انني امتلك ذلك».

وأكمل «الأمر يعتمد فقط على الوضع الراهن ومعرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك إجمالا. ليس بوسعي قول أكثر من ذلك في الحقيقة. سنرى كيف ستسير الأمور خلال الموسم».

وأردف «عادة ما أتأقلم مع الجميع إذ أعتقد أن بإمكاني أنا ولويس خوض معارك محتدمة لكن عادلة وأن يحظى كلانا باحترام الآخر. ذلك على الأقل ما سيجعل الأمور ممكنة».