واصل تشلسي زحفه بثبات نحو استعادة اللقب بفوزه المستحق على جاره وست هام يونايتد 2-1 في الدربي اللندني على الملعب الاولمبي بعاصمة الضباب في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم. ومنح الدولي البلجيكي إدين هازار التقدم للبلوز في الدقيقة 25 اثر هجمة مرتدة قادها مع الدولي الاسباني بدرو رودريغيز قبل أن يمرر له الأخير كرة على طبق من ذهب خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالحارس الأيرلندي دارين راندولف وتابعها بيمناه زاحفة داخل المرمى.

وهو الهدف الحادي عشر لهازار هذا الموسم.

وعزز الدولي الإسباني الآخر دييغو كوستا بالهدف الثاني مستغلا كرة من ركلة ركنية تابعها بفخذه اليمنى من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (50).

وهو الهدف السابع عشر لكوستا هذا الموسم، وارتقى إلى المركز الثالث على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم جاره اللندني ارسنال الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز بفارق هدفين عن مهاجم جاره اللندني الآخر توتنهام هاري كاين المتصدر وهدف واحد خلف مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقلص الأرجنتيني مانويل لانزيني الفارق من تسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة إثر تلقيه تمريرة من الدولي الغاني اندريه ايوو، بديل الدولي الجزائري سفيان فغولي، فأسكنها على يمين الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا (92). وهو الفوز الـ 21 لتشلسي هذا الموسم والتاسع له في 14 مباراة خارج قواعده فعزز موقعه في الصدارة برصيد 66 نقطة وأعاد الفارق إلى 10 نقاط بينه وبين مطارده المباشر جاره اللندني الاخر توتنهام الذي كان تغلب على ضيفه ايفرتون 3-2.

ويسير تشلسي بثبات نحو استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليستر سيتي، والظفر بلقبه الأول بقيادة مدربه الإيطالي انطونيو كونتي في موسمه الأول معه علما بأنه بلغ أيضا ربع النهائي من مسابقة الكأس المحلية حيث يستضيف مان يونايتد الاثنين المقبل. في المقابل، مني وست هام يونايتد بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 33 نقطة بفارق نصف رصيده خلف تشلسي، وتراجع الى المركز الحادي عشر.