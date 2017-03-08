أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الثلاثاء ايقاف مهاجم مانشستر يونايتد السويدي زلاتان ابراهيموڤيتش ثلاث مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث السبت في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان ابراهيموڤيتش وجه ضربة بالكوع الى مدافع بورنموث تايرون مينغز بعدما ظهر ان الاخير داس على رأسه بشكل متعمد قبل ذلك بلحظات، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأفاد الاتحاد الانجليزي بان ابراهيموڤيتش (35 عاما) لن يستأنف العقوبة الصادرة بحقه، ما سيؤدي الى غيابه عن ربع نهائي كأس انجلترا امام المضيف تشلسي متصدر ترتيب الدوري الاثنين، اضافة الى مبارتين في الدوري المحلي امام ميدلزبره ووست بروميتش البيون.

ولدى بورنموث حتى الثلاثاء لاستئناف عقوبة مينغز الذي يواجه ايضا عقوبة الايقاف مدة أطول في حال التثبت من انه مذنب بالدوس العمد على رأس المهاجم السويدي.