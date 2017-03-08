«أنا حرة»

الفنانة اللبنانية إليسا ردا على تعليقات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من صديقها المقرب او زوج المستقبل ربما وديع النجار، حيث رماه البعض بأوصاف غير لائقة، مندهشين كيف تحب اليسا رمز الانوثة الطاغية هذا الرجل الغريب في ملابسه وستايله وكل شيء، وقالت إليسا: حياتي الشخصية لا اسمح لأحد بالتدخل فيها حتى ولو كان من اقرب الناس لي، وانا حرة في اختيار اصدقائي او أحبابي.. شيء ما يخصكم.. يخصني أنا وحدي.