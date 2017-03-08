بات بيدرو رودريغيز جناح فريق تشلسي يحتفظ برقم مميز بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وسلطت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية الضوء على قرار أنطونيو كونتي مدرب البلوز استبدال اللاعب الإسباني بعد مرور 65 دقيقة من مباراة الديربي أمام وست هام يونايتد.
وقالت إن بيدرو بات أكثر لاعب يتم استبداله في الدوري هذا الموسم، برصيد 20 مرة.
وفي إنجاز آخر، قالت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم إن بيدرو ترك بصمة في 3 مباريات متتالية للبلوز سواء بصناعة أو تسجيل أهداف، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2013 عندما ترك 4 بصمات في مباريات فريقه السابق برشلونة في أغسطس 2013.