واصل نجولو كانتي لاعب وسط تشلسي تألقه الشديد على مدار موسمين متتاليين في البريمييرليغ علما بأنه لعب الموسم الماضي مع ليستر سيتي.

وقالت شبكة «ساكواكا» إن اللاعب الفرنسي حصد 143 نقطة في الدوري الإنجليزي على مدار الموسم الحالي والماضي، وذلك أكثر من أي لاعب آخر بين أندية المسابقة.

وكان كانتي أبرز الركائز التي ساهمت في التتويج الإعجازي لفريق ليستر سيتي باللقب الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه.

وساهم كانتي في فوز البلوز على وست هام يونايتد في الديربي اللندني بالجولة 26 من الدوري، ليساعد في تصدر فريقه جدول المسابقة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه توتنهام.