أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مان يونايتد ثلاث مباريات على أن تطبق العقوبة على الفور بعدما قبل اتهامه بالتصرف العنيف.

وطبقت ذات العقوبة على لاعب بورنموث مينغز.

ووجهت التهمة إلى ابراهيموفيتش بسبب واقعة حدثت قبل نهاية الشوط الأول في تعادل يونايتد على ملعبه أمام بورنموث بهدف لكل منهما يوم السبت الماضي.

ودهس تيرون مينغز لاعب بورنموث وجه ابراهيموفيتش قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية المهاجم السويدي وهو يوجه ضربة بالمرفق لوجه المدافع بعدها بقليل.

ولم يشاهد الحكام الواقعة ولكن رصدتها الكاميرات.

وبهذا يغيب إبراهيموفيتش عن مواجهة تشيلسي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

ومباراتي ميدلسبره ووست بروميتش في الدوري الممتاز.