حقق الألماني ديرك نوفيتسكي إنجازا تاريخيا بتخطي حاجز 30 ألف نقطة في فوز فريقه دالاس مافريكس على لوس انجيليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إلى ذلك، فشل الرقم القياسي الذي حققه النجم راسل وستبروك بتسجيله 58 نقطة، في الحؤول دون خسارة فريقه اوكلاهوما سيتي ثاندر أمام بورتلاند ترايل بلايزرز.

وعلى ملعبه «اميريكان آيرلاينز أرينا»، فاز دالاس على لوس انجيليس 122-111، في مباراة شهدت انضمام العملاق الألماني نوفيتسكي (38 عاما) إلى قائمة من ستة لاعبين أسطوريين سجلوا أكثر من 30 ألف نقطة في الدوري الاميركي، هم: كريم عبد الجبار (38387 نقطة)، كارل مالون (36928)، كوبي برانيت (33643)، مايكل جوردان (32292)، وويلت تشامبيرلاين (31419).

ونوفيتسكي هو الوحيد من بين هؤلاء الذي لايزال يزاول اللعبة.

وشهدت مباريات تحقيق راسل وستبروك انجازا فرديا بتسجيله 58 نقطة، وهو الرقم الأعلى في مسيرته، دون ان يتمكن من تفادي خسارة فريقه اوكلاهوما امام بورتلاند ترايل بلايزرز 121-126.

ومني غولدن ستايت بطل 2015 ووصيف بطل الموسم الماضي بخسارته الرابعة على التوالي والحادية عشرة هذا الموسم في مقابل 52 فوزا، بينما حقق بورتلاند فوزه السابع والعشرين مقابل 35 خسارة.

وفي مباراة ثالثة، فاز واشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 131-127.