أحيت مدينة نابولي الايطالي ذكرى اللقب الاول للدوري المحلي الذي احرزه ناديها في العام 1987، بجدارية ضخمة للنجم الارجنتيني دييغو مارادونا الذي صنع امجاد الفريق خلال تلك الحقبة.

وارتفعت الجدارية التي نفذها أحد الفنانين المتحدرين من المدينة على الواجهة الجانبية لمجموعة مبان مرتفع في حي سان جيوفاني تيدوشيو الشعبي.

ويظهر مارادونا في الجدارية التي طغى عليها اللون الاسود، ملتحيا وهو يرمق المدينة بنظرة حادة ثاقبة.

ويعد اللاعب الارجنتيني الذي يبلغ من العمر 56 عاما، بمنزلة معبود الجماهير في المدينة. وأدى اللاعب الدور الاساسي في احراز نابولي لقب الدوري الايطالي في مايو 1987، وذلك للمرة الاولى بعد مرور 61 عاما على تأسيس النادي.