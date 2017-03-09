قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الأوروبي على ملعب كارديف.

وأبرز أنشيلوتي أن فوز البايرن في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1 أيضا جعل من الصعب على لاعبيه التركيز في مباراة الإياب لذا تحدث معهم قبيل المباراة التي وصفها بأنها كانت معقدة.

ويرى أنشيلوتي أن الفريق البافاري، الذي ودع التشامبيونز ليغ الموسم الماضي من نصف النهائي، يمكنه المنافسة على اللقب هذا الموسم حتى الرمق الأخير، لكنه أنه أقر في الوقت نفسه بأن «التفاصيل الصغيرة التي تحدث بشكل مفاجئ خلال المباريات مثل ركلات الجزاء وطرد لاعبين من أي الفريقين دائما ما تحسم نتائج المباريات».

وأوضح أن مباراة الإياب حسمت لصالحنا بعد احتساب ركلة جزاء لنا وطرد لاعب من الفريق المنافس، لذلك من الصعب معرفة من سيفوز في المباريات المقبلة.