قاد زين الدين زيدان ريال مدريد لتحقيق رقم جديد للنادي الملكي، على المستوى الأوروبي.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية إن «ريال مدريد بفوزه على نابولي وصل إلى أفضل رقم أوروبي له بتجنب الخسارة في 12 مباراة متتالية».

وأشارت الشبكة أيضا إلى أن الانتصار ضد «فقراء الجنوب»هو رقم 50 للفرنسي زيزو في تدريب الفريق الملكي، منذ توليه المسؤولية في يناير 2016.

وأوضحت أن زيدان، قاد الفريق في 69 مباراة في كل البطولات، بواقع 50 انتصارا، و14 تعادلا، والخسارة في 5 مباريات فقط على مدار 14 شهرا.

وكانت آخر مباراة أخفق فيها ريال مدريد في لتسجيل تعود لـ 24 ابريل 2016 حين واجه مان سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وعادل الريال بهذا الرقم نادي بنفيكا القياسي والذي استمر بين 8 ديسمبر 1963 و10 يناير 1965.