حقق بايرن ميونيخ عددا من الأرقام القياسية بتكرار فوزه الكاسح على أرسنال بنتيجة 15 في ملعب الإمارات، وسلطت شبكة «سكاي سبورتس» الضوء على هذه الأرقام، حيث أشارت إلى أن الفريق البافاري تأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال بنظامها الجديد للمرة 16 من أصل 20 مشاركة، أكثر من أي فريق آخر بتاريخ المسابقة.

وأشارت شبكة «سكواكا» إلى أن العملاق الألماني بات لديه أكبر فوزين ذهابا وإيابا في تاريخ المسابقة بفوزه على سبورتينغ لشبونة 12-1 في عام 2009، ثم أرسنال خلال الموسم الجاري بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين.

في المقابل، نال أرسنال ومدربه الفرنسي أرسين فينغر الهزيمة الأكبر له على ملعبه ووسط جماهيره في البطولات الأوروبية، ليكسر الرقم المسجل عندما خسر بنتيجة 52 أمام سبارتاك الروسي في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي بشهر سبتمبر 1982.

كما ودع الفريق اللندني دور الـ 16 لدوري الأبطال، للمرة الثالثة أمام بايرن ميونيخ بعد أعوام 2013 و2014 و2017، إضافة إلى أنها أكبر هزيمة أوروبية لأرسنال في ملعبه الجديد «الإمارات».

والمثير أيضا أن أرسين ذاق مرارة الخسارة بنتيجة 15 أمام بايرن ميونيخ 3 مرات متتالية، في مباراتي الموسم الجاري بدوري الأبطال.

كما ودع الغانرز دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني للموسم السابع على التوالي، منها 3 مرات على يد عملاق البوندسليغا، إضافة إلى أن خروج أرسنال هذا الموسم يعد الأكثر إهانة في تاريخ الفرق الإنجليزية بالبطولات الأوروبية، ليكسر بذلك الرقم المسجل باسم ولفرهامبتون الذي خسر أمام برشلونة ذهابا وإيابا في بطولة أوروبا عام 1960، والتي انتهت بنتيجة (9 - 2) في مجموع المبارتين.