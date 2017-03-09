جدد كل من ريال مدريد الاسباني حامل اللقب وبايرن ميونيخ الالماني فوزهما إيابا على منافسيهما نابولي الإيطالي وأرسنال الانجليزي بالنتيجة ذاتها ذهابا ليخطفا بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

على ملعب ساو باولو، تغلب الملكي على نابولي 3-1 وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية قبل اسبوعين.

وتقدم نابولي بواسطة البلجيكي الدولي دريس ميرتنس في الدقيقة 24، لكن راموس سجل هدفين برأسه في الدقيقتين 51 و57 قبل ان يضيف الفارو موراتا الثالث والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وعاد الى صفوف الفريق الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (11 مرة) نجماه كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة ضد ايبار في الدوري المحلي الاول بداعي الاصابة والثاني للإيقاف، فاكملا الجبهة الهجومية بتواجد الفرنسي كريم بنزيمة.

وكان نابولي الطرف الأفضل في الشوط الاول وترجم أفضليته بهدف ملعوب سجل ميرتينز بعد لعبة منسقة مع السلوفاكي ماريك هامسيك ليتابعها البلجيكي بيسراه بعيدا عن متناول الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (24).

وكاد ميرتينز الذي سجل 18 هدفا في الدوري الإيطالي يضيف الهدف الثاني لكن كرته اصطدمت بالقائم وخرجت (36).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الميرينغي واحتسبت له ركلة ركنية نفذها الالماني توني كروس وطار لها راموس فوق الجميع ليزرع الكرة داخل شباك حارس نابولي الحالي وريال مدريد سابقا بيبي رينا (51).

وتعقدت مهمة نابولي أكثر فأكثر عندما ارتقى راموس لكرة وسددها برأسه باتجاه المرمى لترتطم بميرتنس وتتابع طريقها داخل الشباك خادعة رينا (57).

وسجل الفارو موراتا الذي نزل بديلا اواخر الشوط الثاني الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

من جهة اخرى، عمق الپافاري جراح مضيفه أرسنال بعدما أسقطه مجددا بنتيجة ثقيلة 5-1، فبلغ ربع النهائي بمجموع المباراتين 10-2 لفوزه ذهابا 5-1 في ميونيخ.

قدم أرسنال أداء معقولا في الشوط الأول تقدم فيه 1-0، بيد انه أكمل معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين لطرد مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني وتلقى على اثر ذلك 5 أهداف مؤلمة.

وسجل لأرسنال ثيو والكوت (20)، ولبايرن روبرت ليفاندوفسكي (55 من ركلة جزاء) والهولندي ارين روبن (68) والبرازيلي دوغلاس كوستا (78) والتشيلي أرتورو فيدال (80 و85).

ولم ينجح اي فريق في دوري الأبطال في قلب تخلفه باربعة أهداف في الأدوار الإقصائية.

وأكد بايرن ميونيخ، المتوج باللقب خمس مرات آخرها في 2013، عقدته لأرسنال الحالم بلقبه الاول في البطولة، بعد ان كان خسر نهائي 2006 أمام برشلونة وخرج أرسنال من دور الـ 16 في المواسم السبعة الاخيرة.

وهذه رابع مرة يقصي فيها بايرن خصمه من دور الـ 16 بعد مواسم 2005 و2013 و2014، علما بانه فاز عليه أيضا 5-1 في دور المجموعات الموسم الماضي بعد أن سقط أمامه 0-2 في لندن.

ووصل بايرن في المواسم الثلاثة الماضية الى الدور نصف النهائي، آخرها أمام اتلتيكو مدريد.