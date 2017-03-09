أثار مهاجم أرسنال أليكسيس سانشيز الجدل بلقطة مثيرة أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بعد خروجه من الملعب في مباراة بايرن ميونيخ بملعب الإمارات في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية صورة لسانشيز وهو يتبادل الضحك مع زميله حارس المرمى بيتر تشيك، بعد الهدف الخامس للفريق الألماني، أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء، في مشهد أثار استياء جماهير الغانرز على مواقع التواصل الاجتماعي

. ولفتت إلى ان هذا المشهد تكرر أيضا خلال مباراة المدفعجية الأخيرة بالدوري أمام ليفربول، والتي انتهت بخسارة الفريق اللندني في ملعب «أنفيلد روود»، (3-1) وجلس خلالها المهاجم التشيلي بديلا، وشارك في الشوط الثاني.

إلا أن السيناريو تبدل خلال مواجهة البافاري حيث شارك سانشيز أساسيا، وتم استبداله في الدقيقة 73، لتلمح جماهير أرسنال ان ضحكات التشيلي الساخرة من حال فريقه ومدربه أرسين فينغر، ليست لها علاقة بمسألة مشاركته في المباريات.