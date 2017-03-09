حصل لاعبو باريس سان جرمان الفرنسي على استقبال غاضب من بعض مشجعي الفريق في مطار بورجيه قرب باريس، بعد عودتهم من اسبانيا وتعرضهم لخسارة مذلة أمام برشلونة 6-1، أقصتهم من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهاجم نحو 30 مشجعا سيارات اللاعبين معبرين عن غضبهم لفشل بطل فرنسا في السنوات الأربع الماضية، في الحفاظ على تقدمه 4-صفر ذهابا في باريس، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وضرب أحدهم على زجاج سيارة لاعب الوسط الايطالي تياغو موتا الذي قام بصدم المشجع.

ونقل الاخير بعد تعرضه لاصابة طفيفة الى مستشفى في سان دوني، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.

واهتزت شباك سان جرمان 3 مرات في الدقائق السبع الاخيرة من المباراة، فتأهل برشلونة 6-5 بمجموع المباراتين الى ربع النهائي.