يبدو أن الهزيمة التاريخية التي تلقاها باريس سان جرمان على يد مضيفه برشلونة مساء أمس بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لن تمر مرور الكرام.

الأمر لن يتوقف فقط على مشجعي النادي الباريسي الذين وبلا شك سيصبون جام غضبهم على المدرب وعلى اللاعبين الذين فرطوا برباعية الذهاب.

بل إنه سيمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، وأول الواصلين كان نادي أتلتيكو بلباو الإسباني.

فالنادي الباسكي الإسباني غرد على حسابه الرسمي عبر تويتر موجها رسالته الى سان جيرمان وقال: «نحن لم نجد أي صعوبة في الحفاظ على التفوق 4-0 أمام برشلونة».

رسالة واضحة فيها إشارة إلى أن التفريط بالتفوق 4-0 ذهابا كان ضربا من الجنون من النادي الباريسي.