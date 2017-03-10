أذهل برشلونة الإسباني مشجعي كرة القدم عندما قلب تأخره ذهابا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-4 الى فوز تاريخي 6-1 ايابا أهّله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

في ما يأتي أبرز التصريحات والتعليقات التي تلت المباراة التي باتت تعرف باسم «معجزة كامب نو»:

٭ سيرجي روبرتو مسجل (هدف التأهل) في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع:

«رميت بنفسي إليها (الكرة) بكل ما أوتيت. تركنا باريس (بعد مباراة الذهاب) محبطين جدا وحاليا لا يمكن وصف (ما حصل).

٭ لويس انريكي مدرب برشلونة الذي أعلن الأسبوع الماضي رحيله في نهاية الموسم:

«هذه ليلة صعبة لشرحها بالكلمات. كانت فيلم رعب، وليس دراما، قلما شاهدت أجواء كهذه في كامب نو في مسيرتي كلاعب أو مدرب».

وتعليقا على احتفاله الصاخب وركضه على المستطيل الاخضر قال «تركت بعض أربطتي في أرض الملعب، لكن الأمر كان يستحق ذلك».

٭ نيمار نجم المباراة بتسجيله هدفين والتمريرة الحاسمة للهدف السادس:

«هذه أفضل مباراة خضتها في حياتي.. بدا التأهل صعب المنال، فلعبنا بضغط، سعادة وقدمنا كل شيء للتسجيل».

٭ رئيس برشلونة بارتوميو:

«هذا انجاز تاريخي سيبقى خالدا إلى الأبد».

٭ صامويل اومتيتي مدافع برشلونة:

«لم أر شيئا مماثلا في حياتي. فقط في الرياضة يمكنك عيش أمور مشابهة».

٭ بيكيه مدافع برشلونة:

«هذه معجزة. نجحنا في بلوغ ربع النهائي.

لم نتوقف مطلقا عن الايمان» بالقدرة على تحقيق ذلك.

٭ ناصر الخليفي رئيس سان جرمان:

«هذا كابوس للجميع. 3 أهداف في 7 دقائق أمر صعب جدا. الكل غاضب».

٭ أوناي ايمري مدرب سان جرمان:

«لم نلعب المباراة التي أردناها، ثم موقف الحكم كان دوما أقرب إلى برشلونة. لكنهم خاضوا المباراة بروحية مناسبة للفوز».

٭ تياغو سيلفا قائد سان جرمان:

«كقائد للفريق، أنا فخور باللاعبين. للأسف لم تجر الأمور على ما يرام».

٭ بيب غواردويلا مدرب برشلونة السابق ومان سيتي الحالي:

«أود تهنئة برشلونة، هذه نتيجة رائعة نجحوا في تحقيقها».

٭ المدير التنفيذي لنادي ميلان أدريانو غالياني:

المباراة التي حقق خلالها برشلونة عودة تاريخية كانت «واحدة من أكثر المباريات التي أذهلتني».