أهدر مان سيتي فرصة تقليص الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين تشلسي المتصدر عندما سقط في فخ التعادل امام ضيفه ستوك سيتي 0-0 في مباراة مقدمة من المرحلة الثامنة والعشرين. وطوال 90 دقيقة عجز لاعبو الفريق السماوي عن استغلال أي فرصة لتسجيل هدف واحد حتى من أجل حصد النقاط الثلاث والارتقاء من المركز الثالث الذي سيستمر فيه الفريق، إلى الوصافة بدلا من «الديك اللندني». واكتفى السيتيزينس بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 56 نقطة بفارق الأهداف خلف توتنهام الثاني و10 نقاط خلف تشلسي، فيما رفع ستوك سيتي رصيده الى 36 نقطة في المركز التاسع.

إسبانيا

أفلت ديبورتيفو لا كورونيا من الخسارة امام ضيفه ريال بيتيس عندما ادرك التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع على ملعب «ريازور» في لا كورونيا في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني. وكان بيتيس في طريقه الى انتزاع فوز ثمين عندما تقدم بهدف للايطالي بيتشيني في الدقيقة 70، بيد ان ديبورتيفو حصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع انبرى لها المدافع الارجنتيني جرمان بيزيا بنجاح مدركا التعادل. ورفع ديبورتيفو رصيده الى 24 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الاهداف امام ليغانيس.

فرنسا

بعد فوزه بشق الأنفس 0-1 على مضيفه ديغون في الجولة الماضية، يسعى نيس لإشعال المنافسة على صدارة الدوري الفرنسي عندما يستضيف كان في المرحلة 29. وتقاسم نيس الوصافة برصيد 62 نقطة مع باريس سان جرمان وينوي مواصلة رحلة الانتصارات من اجل تشديد الخناق على موناكو المتصدر.