أعلن الإسباني تشابي ألونسو لاعب وسط بايرن ميونيخ اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، وذلك في حديث لقناة النادي البافاري.

وقال: «لم يكن قرارا سهلا، لكنني أعتقد أنها اللحظة المناسبة».

وتابع الونسو المتوج مع بلاده بلقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 ودوري أبطال أوروبا 2014 مع ريال مدريد: «الأفضل عاجلا وليس آجلا. أردت إنهاء مسيرتي في أعلى المستويات، وبايرن هو المستوى الأعلى».

ولايزال ألونسو ضمن التشكيلة الأساسية لمدرب بايرن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويستعين به في غالبية المباريات كلاعب وسط دفاعي الى جانب التشيلي أرتورو فيدال. وتعليقا على الاعتزال، قال رئيس النادي البافاري رومينيعه: «يشكر بايرن إنسانا ولاعبا رائعا، مثل بايرن بشكل مميز على أرض الملعب وخارجه».

وأحرز ألونسو مع بايرن لقب دوري الألماني مرتين والكأس مرة. ولايزال النادي هذا الموسم ينافس لإحراز الثلاثية، إذ بلغ نصف نهائي الكأس ويتصدر الپوندسليغا بفارق 7 نقاط عن اقرب مطارديه، كما تأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي 10-2 بمجموع المباراتين.

وكان ألونسو أعلن اعتزاله الدولي في أغسطس 2014 بعد المشوار المخيب لبلاده في مونديال البرازيل، بعد مسيرة دولية بدأت في 2003.