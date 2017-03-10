احتفظ المنتخب الأرجنتيني بموقعه في صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».



ويحتل منتخب «التانغو» الصدارة برصيد 1644 نقطة، يليه منتخب البرازيل برصيد 1534 نقطة، ثم منتخب ألمانيا بطل العالم في المركز الثالث برصيد 1443 نقطة.

ولم تحدث أي تغيرات في قائمة المنتخبات العشرة الأولى في تصنيف الفيفا.

وحل منتخب تشيلي في المركز الرابع برصيد 1389 نقطة، يليه منتخب بلجيكا في المركز الخامس برصيد 1379 نقطة، ثم منتخب فرنسا في المركز السادس برصيد 1318 نقطة.

وجاء منتخب كولومبيا في المركز السابع برصيد 1312 نقطة، ثم منتخب البرتغال، بطل أوروبا، في المركز الثامن برصيد 1240 نقطة، وبعده منتخب أوروغواي في المركز التاسع برصيد 1200 نقطة، وأخيرا منتخب إسبانيا في المركز العاشر برصيد 1162 نقطة.