يواصل يوفنتوس رحلته نحو لقبه السادس على التوالي عندما يستضيف ميلان اليوم في أقوى مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسقط اليوفي في فخ التعادل مع مضيفه اودينيزي 1-1 في المرحلة السابقة، مهدرا فرصة رفع الفارق مع روما الى عشر نقاط بعد سقوط فريق العاصمة على أرضه أمام نابولي 1-2 في مباراة قمة.



وجاء تعادل فريق السيدة العجوز بعد سبعة انتصارات متتالية.



وفي ظل تقارير صحافية تلمح الى احتمال انتقال أليغري لتدريب فريق آخر في نهاية الموسم، لايزال فريق «السيدة» ينشط على جبهتي كأس ايطاليا التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين واقترب من بلوغ مباراتها النهائية بعد فوزه على نابولي في ذهاب نصف النهائي 3-1، كما أنه في طريقه الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على بورتو البرتغالي في عقر داره 2-0 في ذهاب ثمن النهائي.

في المقابل، تغلب ميلان في المرحلة السابقة على ضيفه كييفو 3-1، رافعا رصيده الى 20 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن أتالانتا صاحب المركز الخامس المؤهل للمشاركة في ملحق الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وبموازاة صعوبة مهمة ميلان أمام يوفنتوس في سعيه للتقدم أكثر في الترتيب بحثا عن مشاركة أوروبية محتملة، فإن عملية بيع النادي الى مستثمرين صينيين تبدو متعثرة، وهي أرجئت على أقل تقدير.

وكان من المفترض إكمال صفقة بيع النادي في الثالث من مارس، الا ان الطرف الايطالي أعلن تأجيلها الى موعد آخر بعد تقارير عن صعوبات يواجهها أحد المستثمرين الصينيين لإخراج نحو 100 مليون دولار من بلاده.