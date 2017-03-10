سجل الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الهدف الأول لفريقه الكتالوني في مرمى باريس سان جرمان في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال حساب «ميستر شيب» الشهير في عالم الإحصائيات، ان هدف «لويزيتو» هو أسرع هدف للبارسا في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال منذ هدف إنييستا عام 2011 والذي سجله في الثانية رقم 95 في مرمى شاختار الأوكراني.

وسجل سواريز هدفه في الثانية رقم 150 أي بعد دقيقتين ونصف من بداية المباراة، وهو ثاني أسرع هدف يتلقاه سان جرمان في دوري أبطال أوروبا تاريخيا، ويعتبر الهدف الأسرع في مرمى باريس تلقاه في الدقيقة الثانية.

كما سجل لويس الهدف رقم 65 له في الكامب نو، خلال 64 مباراة خاضها على ملعب فريقه برشلونة، فضلا عن وصوله إلى الهدف الأوروبي رقم 40 له في المسابقات الأوروبية، وأصبح ضمن أفضل 30 مهاجما في المسابقات الأوروبية.