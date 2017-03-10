تاريخ جديد كتبه نادي برشلونة الإسباني عشية الأربعاء السعيد في بطولة دوري أبطال أوروبا وتاريخ الكرة ككل.

فعلى ملعب «كامب نو» تمكن البلوغرانا من تدارك خسارته ذهابا في الدور الـ16 أمام بطل فرنسا باريس سان جرمان برباعية نظيفة وسجل انتصارا عريضا في الإياب بنتيجة 6-1 منحته التأهل للدور المقبل.

وكتب برشلونة بهذا تاريخا جديدا أوروبيا، حيث انه الفريق الأول في تاريخ الكرة الذي يتمكن من العودة بعد خسارة 4-0 ذهابا وذلك منذ 1986 وتحديدا في مسمى البطولة الجديد.

وكان ريال مدريد آخر من فعل هذه العودة بالمسمى القديم في دور إقصائي من مسابقة أوروبية في ذلك العام، حين عاد بالنتيجة بعد خسارته 5-1 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ أوروبيا آنذاك وأحرز رباعية نظيفة في الإياب.