سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث لفريقه برشلونة أمام نظيره باريس سان جرمان في مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ووفقا لما ذكره حساب «ميستر شيب» الشهير، فإن ليونيل ميسي وصل إلى الهدف رقم 11 له في مسابقة «التشامبيونزليغ» من ضربات جزاء، معادلا بذلك رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

كما ذكر الحساب أيضا، أن ركلة الجزاء التي سجلها البرغوث لصالح برشلونة عادل بها النادي الكتالوني رقم غريمه التقليدي الملكي كأكثر من حصل على ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 43 ضربة جزاء لكل منهما.

ويأتي خلف النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كل من البرتغالي لويس فيغو، والهولندي رود فان نيستلروي برصيد 10 ركلات جزاء لكل منهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.