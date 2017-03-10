أوفى اللاعب البرازيلي نيمار بوعده لجماهير برشلونة ورفاقه في الفريق الكاتالوني، وذلك عندما سجل هدفين في مرمى سان جرمان ساهم بهما في تأهل فريقه للدور ربع نهائي من دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة «الموندو» ان نيمار بعد الفوز الأخير على سلتا فيغو أخبر زملاءه في برشلونة أنه سيقوم بتسجيل هدفين بمرمى باريس ويساهم بتأهل الفريق للدور القادم من المسابقة. كما حرص البرازيلي نيمار على رد الدين لثنائي سان جرمان آدريان رابيو وكورزاوا، عقب فوز فريقه التاريخي على منافسه الفرنسي 6-1 في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان رابيو قد نشر صورة على «انستغرام»، عقب مباراة الذهاب يشير خلالها بالرقم 4 ومن خلفه كورزاوا يشير بإصبعين بعلامة النصر. وأعاد نيمار نشر الصورة، وكتب عليها 4 + 2 = 6 والعديد من الوجوه المضحكة، في دلالة على سخريته من الثنائي.