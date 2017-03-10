حقق برشلونة الاسباني المعجزة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 6-1 في إياب الدور الثاني.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (3) ولايفان كورزاوا (40 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (50 من ركلة جزاء) والبرازيلي نيمار (88 و91 من ركلة جزاء) وسيرجي روبرتو (95) لبرشلونة، والأوروغوياني ادينسون كافاني (63) لسان جرمان.

وبات البارسا أول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة ذهابا في دور خروج المغلوب.

وبانت ملامح تأهل البلوغرانا في وقت مبكر بعد أن تقدم 3-0 مقتربا جدا من تعويض خسارته القاسية ذهابا برباعية نظيفة، لكن كافاني خطف هدفا لفريق العاصمة الباريسية وكان على وشك أن يقضي فيه على آمال مواطنه لويس سواريز ورفاقه الكتالونيين.

ولم يستسلم لاعبو الفريق الكتالوني وخطف نيمار هدفين قبيل نهاية الوقت الاصلي، ثم أضاف سيرجي روبرتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت الضائع.

من جهة اخرى، حسم بوروسيا دورتموند تأهله إلى ربع النهائي أيضا بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 4-0، وكان بنفيكا فاز ذهابا 1-0.

ولحق برشلونة وبوروسيا دورتموند بريال مدريد الاسباني حامل اللقب وبايرن ميونيخ الالماني اللذين تأهلا على حساب نابولي الايطالي وارسنال الانجليزي على التوالي.

وأكد برشلونة عقدته لسان جرمان بعد أن أخرجه من الدور ربع النهائي في المواجهتين السابقتين.

ففي موسم 2012-2013 خرج سان جرمان دون ان يخسر أمام برشلونة (2-2 ذهابا في باريس و1-1 اياب في برشلونة، وتأهل الاخير لتسجيله اكثر خارج قواعده)، ثم خسر ذهابا وايابا موسم 2014-2015 (1-3 في باريس و2-0 في برشلونة).

والتقى الفريقان في دور المجموعات في الموسم ذاته، وفاز الفريق الباريسي 3-2 على ارضه وخسر 1-3 في كامب نو.

ولعب الفريقان بأفضل عناصرهما، فشكل الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز وصانعا اللعب اندريس اينييستا والكرواتي ايفان راكيتيتش نواة تشكيلة برشلونة، والايطالي ماركو فيراتي والبرازيلي لوكاس مورا وكافاني والالماني جوليان دراكسلر نقطة الثقل في صفوف بي اس جي. وعلى ملعب «سيغنال ايدونا بارك» في دورتموند، عوض الدولي الغابوني بيار اوبياميانغ اهداره لركلة جزاء ذهابا وسجل ثلاثية ساهم بها في الفوز الكبير على بنفيكا برباعية نظيفة.

وسجل اوباميانغ الاهداف في الدقائق 4 و61 و85، وأضاف الاميركي كريستيان بوليسيتش الرابع (59). ورفع اوباميانغ رصيده الى 8 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

وخاض دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013، المباراة في غياب نجمه ماركو رويس بسبب الإصابة ودفع مدربه توماس توخيل ببوليسيتش مكانه وكان عند حسن ظنه.