

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني انفانتينو إن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحرم بلاده من استضافة منافسات بطولة كأس العالم 2026 في حالة ترشحها.



وفي تصريح صحفي، أضاف انفانتينو "عندما يتعلق الأمر بمنافسات الاتحاد الدولي، فإن أي منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس العالم ومشجعيه ومسؤوليه عليهم أن يحظوا بفرصة الدخول إلى البلد المستضيف، وإلا لن يكون هناك كأس عالم".



وأوضح: "ترامب هو رئيس الولايات المتحدة، وبالطبع لدي احترام كبير لما يفعله، فهو المسؤول بجانب حكومته من أجل اتخاذ القرارات الأفضل لبلاده، لهذا السبب تم انتخابه".



وأشار "نحن الآن في عملية تحديد متطلبات الترشح لاستضافة المونديال، فهي ستكون واضحة تمامًا، وعلى كل بلده أن يتخذ قراراه النهائي بشأن الترشح بناءً على متطلبات الاستضافة".



وسبق أن وقّع ترامب، في 27 يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني 7 دول.



ويقضي بحظر دخول حاملي التأشيرات من مواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة تسعين يوما .



وأعلن الاتحاد الدولي أنه بعد فترة تشاور، تبدأ من الآن حتى مايو 2017، يتعين على الدول المرشحة تقديم ملفاتها قبل نهاية ديسمبر 2018 على أن يتم التصويت في مايو 2020.