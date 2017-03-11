أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الصعوبة الكبيرة التي واجهت فريقه في المباراة على ملعب روستوف الروسي في بطولة الدوري الأوروبي وانتهت بالتعادل 1-1.

وعلق مورينيو على المباراة بعد نهايتها وقال في تصريحات لقناةBT Sport البريطانية «بالنسبة للظروف التي لعبنا فيها، كانت مباراة جيدة للغاية، كان من المستحيل أن نلعب بشكل أفضل في المباراة».

وأضاف «لقد لعبنا حسب ما تطلبته منا المباراة، لعبنا بشكل جيد، لقد ارتكبنا خطأ دفاعيا واحدا فقط، لقد حاولنا من أجل تسجيل الهدف الثاني».

واختتم المدرب البرتغالي مورينيو حديثه قائلا «لدينا مباراة مفتوحة في الإياب مع ميزة صغيرة لنا، من الجيد أيضا أننا خرجنا من هذه المباراة دون أي إصابات».