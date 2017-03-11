استبعد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي جو هارت العودة من فريق تورينو الإيطالي، المعار له حاليا من مان سيتي، والمشاركة من جديد ضمن صفوف الفريق الإنجليزي. وقال هارت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «يمكنني أن أقول إنني فائض عن احتياجات فريقي الأساسي (مان سيتي) في الوقت الحالي.. يجب أن أكون واقعيا. أعشق ذلك النادي وأقول دائما إنني سأكون معه طالما كان بحاجة إلي».

وأضاف «ولكنني أتمسك بالحذر دائما عندما أقول هذا، لأنني أدرك أن الأمور يمكن أن تتغير بشكل سريع للغاية في الأندية الكبيرة، كما يمكن أن تتغير الآراء أو يتغير المسؤولون». وأشار هارت إلى أنه ليس مهووسا بالتفكير في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، وإنما يهتم بشكل أكبر بأن يكون الحارس الأول، أيا كان الفريق الذي يلعب له. وقال هارت «لا يمكن أن تحظى بحب الجميع، ولن تحظى برغبة جميع الفرق في إشراكك أساسيا، وهذا جانب تجاري في اللعبة تعايشت معه ولن أتعامل معه باعتباره أمرا شخصيا بالتأكيد».

وأضاف «أرغب في المشاركة، فأنا أعشق لعب كرة القدم، لذلك فإذا كانت هذه الفرصة غير متاحة أمامي بفريق ما، سأبحث عنها بفريق آخر، حتى إن كانت بعيدة عن بلادي».