غرم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بورنموث، أحد أندية الدوري الممتاز، بمبلغ 35 ألف جنيه استرليني (42 ألف دولار، 40 ألف يورو) بعد قبوله التهمة الموجهة إليه بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات.



وغرم بورنموث على خلفية مخالفة قاعدة «مكان التواجد التي تنص على ضرورة ان يزود النادي الاتحاد الانجليزي بمكان تواجد اللاعب في حال غيابه عن حصة تدريبية مقررة سابقا، كما يتوجب عليه اعلام الاتحاد بمكان اللاعب في حال ترك الاخير الحصة التدريبية قبل انتهائها».

وعلى النادي ان يزود الاتحاد بمكان اللاعب في حال غيابه عن التمارين الجماعية من اجل التدرب وحيدا.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، على اللاعب ان يملأ استمارة تتضمن اسمه وناديه وعنوانه مع الزمن الذي سيتواجد خلاله في هذا العنوان اقله لمدة ساعة من اليوم الذي سيغيب فيه عن التمارين. وفي حال لم يقم بذلك او لم تكن معلوماته دقيقة، فذلك يعني تهربه من فحص المنشطات ما قد يؤدي الى ايقافه. وسبق لمان سيتي أن غرم أيضا الشهر الماضي بمبلغ 35 ألف جنيه بسبب مخالفة مماثلة.