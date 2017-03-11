قال توتنهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن المدافع الويلزي بن ديفيز جدد عقده مع الفريق حتى 2021. وشارك الظهير الأيسر والذي انضم من سوانزي سيتي في 2014 في 78 مباراة في كل البطولات وسجل أول أهدافه مع توتنهام في الفوز على استون فيلا في كأس الاتحاد الانجليزي في يناير الماضي.



وقال المدافع البالغ عمره 23 عاما «من الرائع أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع ويمكن أن ترى أننا نتحسن من خلال طريقتنا في التدريبات والمباريات». ولعب ديفيز 28 مباراة مع منتخب ويلز وكان لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب بلاده الذي وصل إلى الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2016.

والمدافع الويلزي هو بديل لداني روز الظهير الأيسر الأساسي لتوتنهام وانضم بذلك إلى مجموعة من اللاعبين الذين جددوا عقودهم مع الفريق مثل هاري كين وديلي آلي واريك داير ويان فيرتونن.