يواجه مدرب مان سيتي، الاسباني بيب غوارديولا صداعا عندما يحل ضيفا على ميدلزبره في افتتاح الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم. وجاءت المباراة في توقيت سيئ بالنسبة الى غوارديولا، فهو يخوضها قبل حلوله ضيفا على موناكو الفرنسي الاربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (5-3 ذهابا)، وبعد توقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 4 الأربعاء الماضي بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ستوك سيتي في مباراة مقدمة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري عندما اهدر فرصة تقليص الفارق الى 8 نقاط بينه وبين تشلسي.

ويعقد مان سيتي آمالا كبيرة على مسابقة الكأس كونها الأكثر ضمانا لإحرازه اللقب الاول مع المدرب الاسباني في موسمه الأول معه، علما ان المسابقة القارية العريقة هي الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله الصيف الماضي. ويتعين على غوارديولا اختيار التشكيلة القادرة على تخطي عقبة ميدلزبره لمواصلة المشوار في مسابقة الكأس التي فاز بها للمرة الأخيرة موسم 2010-2011 وخسر مباراتها النهائية موسم 2012-2013، مع إراحة بعض النجوم لمواجهة موناكو وتفادي التعرض للإصابات. ودفع غوارديولا غاليا ثمن المداورة في التشكيلة الاربعاء بعدما أبقى على صانع الألعاب الحاسم الدولي الاسباني دافيد سيلفا والمهاجم رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء.

أرسنال - لينكولن سيتي

ويلعب ايضا أرسنال بطل الموسم قبل الماضي مع لينكولن سيتي (درجة رابعة) في فرصة ذهبية لتضميد الجراح بعد الخروج المذل من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني 1-5 إيابا بعدما كان خسر بالنتيجة ذاتها ذهابا في ميونيخ.

ويمر الفريق اللندني بأزمة خطيرة عقب الخروج السابع على التوالي من ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، وتوجه سهام الانتقاد الى مدربه الفرنسي آرسين فينغر الذي يطالب الجميع بإقالته من منصبه، علما ان عقده ينتهي في يونيو المقبل.