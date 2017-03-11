تفتتح المرحلة الثامنة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تجمع ايفرتون، القطب الأزرق لمدينة ليفربول، مع ضيفه وست بروميتش البيون.

ويحتل ايفرتون المركز السابع برصيد 44 نقطة وهو يبتعد بـ 8 نقاط عن غريمه ليفربول الذي يحتل المركز الرابع الذي يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما يقبع وست بروميتش البيون في المركز الثامن بـ 40 نقطة.

ويسعى أبناء المدرب الهولندي رونالد كومان لتجديد فوزهم على بروميتش اذ انتهت مباراة الذهاب بفوز ايفرتون 2-1.

والمباراة ستكون مواجهة خاصة بين روميلو لوكاكو مهاجم التوفيز وفريقه السابق الذي لعب له على سبيل الإعارة.

ونجح المهاجم البلجيكي في تسجيل 3 أهداف خلال 6 مباريات في الدوري ضد فريقه السابق.

وفي مباراة ثانية، تعتبر بداية بول كليمنت هي الأفضل لأي مدرب مع سوانزي سيتي وعندما يحل فريقه ضيفا على هال سيتي وسيحاول مواصلة نتائجه الجيدة التي ساعدت الفريق على الابتعاد عن منطقة الهبوط بخمس نقاط.

ولم يتوقع أكثر جماهير سوانزي تفاؤلا مدى تأثير كليمنت وهو المدرب الثالث للفريق هذا الموسم عند توليه المسؤولية في يناير حيث كان يتذيل سوانزي الترتيب.

لكن بعد 5 انتصارات في أول 8 مباريات ابتعد سوانزي عن منطقة الخطر وعن الفرق التي تكافح للهروب من الهبوط.

وحصد سوانزي 15 من 24 نقطة نافس عليها تحت قيادة كليمنت الذي قضى أغلب فترات مسيرته كمدرب مساعد وكان مساعدا لكارلو أنشيلوتي عندما قاد تشلسي للفوز بالدوري في 2010، ولم يخسر سوانزي تحت قيادة كليمنت سوى أمام ارسنال ومان سيتي وتشلسي المتصدر.

وتعد هذه هي المسيرة الأفضل لمدرب مع سوانزي في أول 8 مباريات في الدوري الممتاز والحقيقة أنه جمع نقاطا في 8 مباريات أكثر مما جمعه أي مدرب سابق للفريق في أول 10 مباريات.

لكن هال ربما يكون منافسا صعبا على سوانزي، حيث تغلب عليه مرتين هذا الموسم من بينهما 2-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة الثانية لكليمنت مع الفريق. وبورنموث مع وست هام يونايتد.