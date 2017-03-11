عاد مان يونايتد الانجليزي سالما من ملعب مضيفه روستوف الروسي وقطع شوطا مهما نحو ربع النهائي بتعادله معه 1-1 اول من امس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم.

وكان مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو متخوفا من خوض المباراة على ملعب «اوليمب 2» بسبب العشب الرديء الذي يمكن أن يؤدي لإصابة اللاعبين، إلا أن فريق «الشياطين الحمر» عاد من روسيا سالما ودون إصابات كما سجل هدفا ثمينا خارج قواعده بفضل الأرميني هنريك مخيتاريان قطع به شوطا كبيرا نحو بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 1984-1985 حين انتهى مشواره على يد فيديوتون المجري.

ويستضيف يونايتد الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من الدور الثاني على يد مواطنه ليفربول، مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعبه.

ويأمل يونايتد الذي لم يذق طعم الهزيمة في 17 مرحلة متتالية في الدوري المحلي وتوج بطلا لمسابقة كأس الرابطة، أن يواصل زحفه في هذه المسابقة حتى النهائي من أجل إحراز اللقب الكبير الوحيد الذي يغيب عن خزائنه، علما بأن أفضل نتيجة له في هذه المسابقة كانت وصوله الى الدور نصف النهائي عام 1965 حين كانت تحت مسمى كأس المعارض وانتهى مشواره حينها على يد فرنسفاروش المجري.

نجح يونايتد ومن أول فرصة حقيقية في افتتاح التسجيل بهدف مخيتاريان فأودعها الأخير الشباك من مسافة قريبة (35).

لكن الفريق الروسي عاد الى اجواء المنافسة في بداية الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة الكسندر بوخاروف (53).

ليون يهزم روما

وحسم ليون الفرنسي الموقعة مع ضيفه روما الايطالي 4-2 ملحقا به الخسارة الثانية في اقل من اسبوع بعدما سقط السبت في الدوري المحلي على الملعب الاولمبي في العاصمة امام نابولي 1-2، وقد تكلفه تلك الخسارة المركز الثاني بعد ان توقف رصيده عند 59 نقطة مقابل 57 لنابولي.

وتقدم ليون بهدف الغيني مختار دياخابي (8). ولم يتأخر روما كثيرا في ادراك التعادل عن طريق المصري محمد صلاح (20). ووضع الارجنتيني فيديريكو فازيو روما في المقدمة (33). وفي مستهل الشوط الثاني، ادرك ليون التعادل عبر كورنتان توليسو (47). وتقدم ليون عن طريق نبيل فقير (74). وعزز لاكازيت تقدم وفوز اصحاب الارض في الوقت بدل الضائع (90+2).

تعادل في المواجهة الألمانية

فشل بوروسيا مونشنغلادباخ في تجديد فوزه على مضيفه شالكه بعد ان كان قد هزمه 4-2 السبت في الدوري المحلي، وانتهت المواجهة الالمانية بتعادلهما 1-1. وتقدم مونشنغلادباخ بهدف يوناش هوفمان (15). وأدرك شالكه التعادل بواسطة النمساوي غيدو بورغشتالر (25).

وفي الموقعة البلجيكية، خسر غنت (لاغانتواز) امام ضيفه غنك 5-2. وحقق سلتا فيغو الاسباني فوزا صعبا على ضيفه كراسنودار الروسي 2-1. وهزم كوبنهاغن الدنماركي ضيفه اياكس امستردام الهولندي 2-1. وسقط ابويل نيقوسيا القبرصي على ارضه وبين جماهيره امام اندرلخت البلجيكي 1-0. وتعادل اولمبياكوس اليوناني مع فنربغشة التركي 1-1.