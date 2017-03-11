احتفل لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بالتأهل التاريخي لفريقه برشلونة الإسباني الى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا، بتمديد عقده مع النادي الكاتالوني حتى 2021.

وكان راكيتيتش (28 عاما) في التشكيلة الأساسية للفريق الذي صنع «المعجزة» الاربعاء وعوض خسارته ذهابا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-4 بالفوز عليه إيابا 6-1 في اياب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال أوروبا. وقال النادي الكاتالوني: «بإمكان برشلونة الإعلان أنه توصل الى اتفاق مع ايفان راكيتيتش لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2021». وتابع «حدد البند الجزائي للسماح برحيله بمبلغ 125 مليون يورو».

وتوج راكيتيتش بثمانية القاب مع برشلونة منذ انضمامه اليه عام 2014 من النادي الاندلسي إشبيلية، وهو سجل 23 هدفا في 145 مباراة، احدها في نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا عام 2015 حين افتتح التسجيل لفريقه ضد يوفنتوس الإيطالي (3-1).