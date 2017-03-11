سيحظى عشاق كرة القدم حول العالم بكلاسيكو ثالث خلال الموسم المقبل، فعلاوة على مبارتي الذهاب والإياب في الدوري الإسباني، أعلنت صحيفة «آس» الرياضية في عددها الصادر أمس أن الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة سيصطدمان ببعضهما البعض خلال الصيف القادم وبالضبط في الـ 29 من يوليو المقبل.

اللقاء سيقام لحساب كأس الأبطال الدولية والتي تجرى في العادة على الأراضي الأميركية، إذ يحضرها نخبة من ألمع الفرق في القارة العجوز وتكون بمنزلة دورة تحضيرية قبل انطلاق المسابقات الرسمية.

وأشار المصدر الإيبيري إلى أن القائمين على البطولة يخططون لاستضافة اللقاء في إحدى ملاعب جزر ميامي وذلك للجمع بين روعة كرة القدم وجمال الطبيعة الخلابة هناك. وكان الفريقان قد شاركا الموسم الماضي في المسابقة، غير أنه لم يكن هناك صدام مبرمج بينهما، فالنادي الملكي واجه كلا من باريس سان جرمان، تشلسي وبايرن ميونيخ، بينما البلاوغرانا لعبوا ضد سيلتيك، ليستر سيتي وليفربول.