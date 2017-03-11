رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ترشيح فيتالي موتكو الشخصية النافذة في الرياضة الروسية، لتجديد عضويته المستمرة منذ 2009 في مجلس الاتحاد، على خلفية خشية من تضارب في المصالح.

وافاد مصدر مقرب من الهيئة الدولية ان موتكو (58 عاما) الذي يرأس أيضا اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 التي تستضيفها بلاده، غير مؤهل للعضوية بسبب «خطر التدخل وتضارب المصالح» لكونه يشغل منصب نائب رئيس الوزراء. وشدد المصدر على عدم وجود صلة بين هذا القرار وورود اسم موتكو في تقرير ماكلارين حول تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية، والذي أثار العام الماضي فضيحة كبرى في عالم الرياضة لاتزال تداعياتها مستمرة، وأكد المصدر ان التقرير «لم يؤخذ في الاعتبار».