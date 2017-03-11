أعلن الاتحاد الالماني لكرة القدم الجمعة ان منتخب بلاده سيستضيف اسبانيا ثم البرازيل في مارس 2018 في اطار استعداداته لنهائيات كأس لعالم المقررة في روسيا.

وتقام المباراة ضد اسبانيا في 23 مارس 2018 في دوسلدورف، والبرازيل في 27 منه في برلين. وعلى غرار اسبانيا والبرازيل، لم تضمن ألمانيا، بطلة العالم في النسخة الاخيرة، تأهلها الى النهائيات حتى الان، بيد انها تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة بعد 4 مباريات (12 نقطة) وبفارق مريح امام ايرلندا الشمالية واذربيجان (7 نقاط لكل منهما).



وقال رئيس الاتحاد الالماني رينارد غريندل «ان المباراتين ضد اسبانيا والبرازيل ستمنحاننا بالتأكيد نكهة مسبقة للمونديال في روسيا حيث سيبذل المانشافت كل ما في وسعه بعد بضعة أشهر للدفاع عن لقبه». وأضاف «سيكون من الرائع بطبيعة الحال إذا كانت احدى هاتين المباراتين أيضا نهائي العام المقبل في موسكو».