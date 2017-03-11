يريد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا في العالم تأكيد أفضليته على الملاعب الصلبة لدورة انديان ويلز الاميركية للتنس التي توج فيها خمس مرات، مؤكدا بأنه أفضل من الاشهر السابقة.

انطلقت دورة انديان ويلز الخميس الماضي، وهي أولى دورات الماسترز للالف نقطة لهذا الموسم، وأعفي المصنفون والمصنفات في المراكز الـ 32 الاولى من خوض الدور الاول.

وتعتبر صحراء كاليفورنيا من الاماكن المفضلة لديوكوفيتش إذ توج فيها في الاعوام الثلاثة الماضية، كما انطلق منها في الموسم الماضي، وبعدها مباشرة في دورة ميامي للماسترز أيضا، لاحتكار دورات الالف نقطة في النصف الاول من الموسم الماضي، قبل ان ينخفض مستواه في القسم الثاني ويفقد صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لمصلحة البريطاني اندي موراي.

وبعد أن توج في دورة الدوحة مطلع العام على حساب موراي، خرج ديوكوفيتش من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، ثم سقط بشكل مفاجئ أيضا في ربع نهائي دورة اكابولكو المكسيكية أمام الاسترالي نيك كيريوس الاسبوع الماضي.

ويرى ديوكوفيتش إن مستواه لايزال جيدا للعودة الى القمة.

وقال الصربي «أشعر حاليا بأني أفضل مما كنت عليه لاسيما في الجزء الثاني من الموسم الماضي»، مضيفا «بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة تحديدا (أواخر سبتمبر)، كانت تلك الاشهر التي لم أكن فيها بمستواي. الان أنا أفضل واعتقد بأني أسير في الاتجاه الصحيح».

وأوضح «بشكل عام، إذا أردت رؤية نفسي اليوم من منظور أوسع مقارنة مع نهاية الموسم الماضي، فأنا لاعب مختلف»، مؤكدا «أشعر براحة أكبر، وجهوزية بدنية أكبر، وأتطلع إلى المنافسة وأشعر بمزيد من الثقة في الملعب».

وصعبت القرعة المهمة كثيرا على ديوكوفيتش في سعيه للقب سادس فيها ورابع على التوالي، فوقع في جدول واحد مع السويسري روجيه فيدرر الفائز باللقب أربع مرات، والاسباني رافايل نادال المتوج بثلاثة ألقاب. وهناك أيضا الارجنتيني الخطير خوان مارتن دل بوترو وكيريوس نفسه، والالماني الشاب الكسندر زفيريف.

ولفتت القرعة ديوكوفيتش كما حصل مع فيدرر أيضا بقوله «لم أحصل كثيرا على قرعة مماثلة»، لكنه استدرك قائلا «إنه أمر مدهش جدا أن نرى العديد من أفضل اللاعبين في قسم واحد من الجدول»، مؤكدا «سنرى ماذا سيحصل، اعتقد أنه في الايام الاربعة أو الخمسة الاولى من الدورة سنشهد مباريات قوية جدا».

وفي القسم الثاني من القرعة، من المحتمل أن يواجه موراي في نصف النهائي السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث أو الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا السابع أو النمسوي دومينيك ثييم الثامن.