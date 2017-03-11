أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية الى أن الأداء التحكيمي للألماني دينايز أيتيكن، خلال مباراة برشلونة وباريس سان جرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لم ينل إعجاب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وهو ما قد يعرضه للإيقاف لفترة، بالإضافة إلى منعه من تولي قيادة أي مباريات في النسخة الحالية من البطولة القارية.



وأكدت الصحيفة أن رئيس لجنة التحكيم في «اليويفا» لويغي كولينا رأى أن المباراة كان بها العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي وضعت الحكم تحت ضغط كبير، وعرضته للهجوم في بعض وسائل الإعلام بعد اللقاء.



وفي مثل هذه الظروف لا يوقع الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحكم، ولكنه يكتفي بإبعاده عن تحكيم المباريات المهمة على الصعيد القاري لفترة، وهو ما حدث مع أكثر من حكم في الفترة الأخيرة، ولكن الأمر سيتحدد بعد إطلاع كولينا على تقرير المباراة، الذي أرسله إيتيكن بالفعل للجنة.

وأكدت ان اتخاذ القرار بشأن الحكم سيكون خلال الأيام المقبلة، ولكنه إدارته لمباريات «التشامبيونز» هذا العام، أصبحت على المحك، خاصة أن اعتراض فريق سان جيرمان على التحكيم، وانتقادات وسائل الإعلام الرياضية قد وصلت إلى أعلى مسؤولي الاتحاد القاري. وشددت الصحيفة في النهاية على أن معظم قرارات الحكم المثيرة للجدل، كانت في لقطات احتكم فيها لتقديراته، وهو ما لا يبعده عن أي عقوبات، ولكنها أكدت على أن الوقت الإضافي الذي أعطاه في الشوطين كان أكثر من المنتظر، وهو ما فتح أمام الفريق الكتالوني لإحراز هدفين في الدقيقتين 91 و95.

الصحافة الألمانية تنتقد

وفي ألمانيا فقد هاجمت الصحافة الألمانية مواطنها أيتيكن قائلة أنه من أهم أسباب عودة برشلونة في النتيجة.

ولم تكن هي الصحيفة الوحيدة التي علقت بشكل سلبي على الحكم بل أيضا صحيفة «تاغيس بيغيل» كتبت متهمة الحكم «أيتيكين سهل العودة في النتيجة على البرسا». وكذلك ضمت صحيفة «هاندلسبلات» صوتها لهذه الأصوات المنتقدة قائلة «أيتيكين تحت الأنظار بعد نتيجة 6-1».

وليس هذا فقط، فحتى مواطنه وبطل العالم السابق مع المانشافت «لوثار ماتيوس» استنكر قرارته، إذ قال في هذا السياق «لم تكن ضربة جزاء سواريز صحيحة أبدا».

.. و«الاتحاد» يدافع

لكن حسب صحيفة «آس» دافع الاتحاد الألماني لكرة القدم عن الحكم، إذ إن الأشخاص الذين تم استفسارهم حول الموضوع أكدوا أنهم يجدون أداء الحكم جيدا.