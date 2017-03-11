«أبناء الأندلس» لمواصلة الصحوة وأتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على غرناطة

جنوى يستضيف سمبدوريا في «الكالتشيو»

موناكو للحفاظ على صدارة «ليغ١» يعود بايرن ميونيخ بطل المواسم الاربعة الماضية لاكمال نزهته المحلية بعدما جدد استعراضه أوروبيا على حساب ارسنال الانجليزي، وذلك عندما يستضيف اينتراخت فرانكفورت اليوم في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.



يعود بايرن ميونيخ بطل المواسم الاربعة الماضية لاكمال نزهته المحلية بعدما جدد استعراضه أوروبيا على حساب ارسنال الانجليزي، وذلك عندما يستضيف اينتراخت فرانكفورت اليوم في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وحقق الفريق البافاري نتيجتين استثنائيتين في ثمن نهائي البطولة الاوروبية الأبرز على صعيد الأندية، باكتساحه ارسنال ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 5-1، بعد تألق نجومه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي اريين روبن والتشيلي ارتورو فيدال، سعيا للقب سادس.

وفي الدوري المحلي، يتصدر بايرن برصيد 56 نقطة بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ مفاجأة الموسم وأقرب منافسيه، ويأتي بوروسيا دورتموند ثالثا وله 43 نقطة. وخرج بايرن من المرحلة السابقة بفوز سهل على مضيفه كولن بثلاثية نظيفة، مستفيدا من تعادل لايبيزيغ مع مضيفه اوغسبورغ 2-2.

وفي مباراة أخرى، يستضيف لايبزيغ الثاني فولفسبورغ الخامس عشر الذي يتقدم بفارق الأهداف فقط عن هامبورغ المركز السادس عشر، اول المهددين بالهبوط الى الدرجة الثانية.

يسعى لايبزيغ لانهاء الموسم في المركز الثاني في حال تعذر عليه اللحاق ببايرن في الصدارة، أملا في المشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا، لانه يتعين على الثالث خوض الملحق قبل حسم مصيره فيها.

ويحل دورتموند الثالث ضيفا على هرتا برلين الخامس (37 نقطة) في مباراة قوية.

وتألق مهاجم دورتموند الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ بصدارته ترتيب الهدافين في البوندسليغا برصيد 21 هدفا، متقدما بهدفين عن روبرت ليفاندوفسكي.

وكان اوباميانغ سجل هدفين أيضا امام ليفركوزن.

ويلعب دارمشتات مع ماينتس، وفرايبورغ مع هوفنهايم، واينغولشتات مع كولن.

إسبانيا

يستقبل اشبيلية الثالث بفارق اربع نقاط عن برشلونة، ليغانيس السابع عشر الذي انتفض وفاز مرتين في اخر ثلاث مباريات في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

بيد ان الفريق الاندلسي، سقط في فخ التعادل امام الافيس في المرحلة السابقة، مهدرا فرصة البقاء على بعد نقطتين من المتصدر.

وستكون المباراة بمنزلة الاعداد الاخير لاشبيلية قبل مواجهة مضيفه ليستر سيتي الانجليزي في اياب ثمن نهائي دوري الابطال، وذلك بعد فوزه ذهابا 2-1.

وعلى غرار اشبيلة، يستعد اتلتيكو مدريد لمواجهة باير ليفركوزن الاربعاء في دوري الابطال بعد فوزه ذهابا 4-2، عندما يحل على غرناطة الثامن عشر والذي فاز 3 مرات في مبارياته الست الاخيرة.

كما يلعب فالنسيا مع سبورتينغ خيخون، وملقة مع الافيس.

إيطاليا

يحل سمبدوريا ضيفا ثقيلا على جنوى في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي.

ويحتل سمبدوريا المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما جنوى في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

فرنسا

يستقبل موناكو المتصدر على ملعب لويس الثاني بوردو في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويتصدر موناكو الترتيب بـ65 نقطة متقدما على سان جرمان ونيس بثلاث نقاط.

ويسعى موناكو للحفاظ على صدارة وخطف لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ العام 2000.

ويعول المتصدر على مهاجمه الشاب كيليان مبابي (18 عاما) الذي يقدم عروضا لافتة خلال الموسم الحالي. وسجل مبابي هدفين في مرمى نانت (4-صفر) في آخر مباراة في الدوري، رافعا رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم، تضاف الى هدف الموسم الماضي.

وبحسب شركة «اوبتا» للاحصائيات، فان مبابي بات اصغر لاعب يسجل 10 اهداف في الدوري على مدى المواسم الثلاثين الاخيرة.

وفي مباريات أخرى، يلتقي غانغان مع باستيا ومونبلييه مع نانت ونانسي مع ليل، ورين مع ديغون.