تلقى ميلان هزيمة محبطة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة رغم قرب المسافة بين لاعب اليوفي ومدافع الميلان.

الأمر الذي أصاب لاعبي الميلان بإحباط شديد وسادت حالة من الغضب، وتطور الموقف حتى إن المدير التنفيذي للنادي أدريانو غالياني اقتحم الملعب من أجل مناقشة الحكم.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا نقلا عن مصادر صحافية ان حالة الغضب لم تقف عند هذا الحد لكنها تطورت بشكل عنيف حيث قام لاعبو اللومباردي بتحطيم غرفة خلع الملابس التي كانوا فيها.

وظهرت حالة الغضب جلية على الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما حيث ركل الباب أثناء دخوله إلى غرفة خلع الملابس.



وأفادت التقارير بأن اللاعبين حطموا الكراسي والخزائن الموجودة في غرفتهم، وذلك إلى جانب إتلاف شعارات اليوفي الموجودة على الجدران.