مني غولدن ستايت ووريرز الوصيف بخسارة جديدة عندما سقط امام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 102-103 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهي الخسارة الثانية على التوالي والرابعة لغولدن ستايت ووريرز في مبارياته الست الاخيرة وبات مهددا في صدارة الدوري والمنطقة الغربية من سان انطونيو سبيرز مطارده المباشر وخصمه المقبل.

وبعد خسارته امام بوسطن سلتيكس (86-99) الاربعاء الماضي، حاول لاعبو ووريرز طيلة المباراة تفادي الخسارة وكانوا قاب قوسين او ادنى من انتزاع الفوز في الثواني الاخيرة بيد ان نجمهم ستيفن كوري اهدر رميته قبل 5 ثوان من النهاية.

وسجل كوري 26 نقطة في المباراة بيد ان معاناته وعلى غير العادة كما في الاسبوعين الاخيرين، استمرت في الرميات الثلاثية (نجح في واحدة من اصل 8 محاولات).

في المقابل، نجح مينيسوتا تمبروولفز الذي لم يفز على ارضه على غولدن ستايت ووريرز منذ عام 2011، في تحقيق الفوز الرابع في مبارياته الخمس الاخيرة ودخل صراع المنافسة على المركز الثامن في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزا مقابل 37 خسارة.