استمرار بيب:

أكد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي انه لن يبقى فترة طويلة مع ناديه في حال لم يحرز أي لقب في موسمه الأول معه، وهو ما سيشكل سابقة في مسيرته.

واعترف غوارديولا قائلا: «إذا لم أحرز أي لقب، لن أبقى هنا فترة طويلة»، مضيفا «بقاء المدرب يعتمد على النتائج».

الثقة في ايمري:

جدد رئيس باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي الثقة في المدرب الاسباني اوناي ايمري في حديث لصحيفة «لو باريزيان».

وقال الخليفي الذي لا يزال على وقع الصدمة عقب خروج فريقه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا والخسارة التاريخية امام برشلونة الاسباني (1 ـ 6) ايابا: «اوناي لديه صفات نؤمن بها. انه يحظى بدعمي الكامل والمطلق».

راتب خيالي للبرغوث:

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة سيجدد عقده مع الفريق الكاتالوني مقابل راتب سنوي خيالي.

وقالت صحيفة «الموندو»: البرغوث يريد البقاء في كامب نو، وأعرب عن رغبته هذه لبارتوميو رئيس البارسا».

وتابعت «برشلونة سيكافئ ميسي على التجديد بمنحه راتبا سنويا يصل إلى 40 مليون يورو».

انتقاد سباليتي:

هاجم جيمس بالوتا رئيس نادي روما اللاعبين والمدرب سباليتي بعد الخسارة أمام ليون وهي الخسارة الثالثة للفريق على التوالي في ثلاث بطولات مختلفة.

وقال بالوتا «لقد كنا نلعب بشكل جيد أمام ليون ولكن فجأة أصابنا التعب ولم نعد قادرين على الركض، الفريق يلعب بعدد من اللاعبين بشكل مستمر مما أصابهم الإرهاق».

بوفون يكسر رقم «الملك»:

دون الحارس الدولي الإيطالي بوفون رقما قياسيا بعد مشاركته في قمة اليوفي وميلان ضمن الجولة الـ28 بالكالتشيو.

وذكرت صحيفة توتو سبورت أن بوفون نجح في كسر الرقم القياسي لنجم روما توتي حيث شارك في 613 مباراة كثالث أكثر لاعب ظهورا ببطولة الدوري الإيطالي.

واقترب حارس البيانكونيري من رقم أسطورة إنتر ميلان خافيير زانيتي الذي لعب 616 مباراة.

«القديس».. وأفضل رقم:

حقق «القديس» ايكر كاسياس حارس مرمى بورتو رقما قياسيا جديدا في مسيرته لم يسبق له أن حققه من قبل بعدما ساهم في قيادة فريقه لتحقيق الفوز برباعية نظيفة ليكون بذلك لم يخسر مع الفريق للمباراة الـ 16 على التوالي في الدوري على ملعبه ولم يستقبل أي هدف، حيث لم يحقق ذلك أبدا في مسيرته كلاعب محترف.

أمنية «زيزو»:

قال زيدان مدرب ريال مدريد: نأمل أن نحقق الفوز اليوم ضد بيتيس أو على أقل تقدير ألا نخسر حيث اننا لم نخسر على ملعبنا خلال الفترة الماضية ونسعى للاستمرارية.

وأضاف زيزو: الفوز بالليغا هو الهدف الأكبر لنا في الموسم الحالي نظرا لغياب تلك البطولة عن خزائننا خلال المواسم الماضية.

هازارد على القمة:

تمكن هازارد من احتلال القمة كأكثر اللاعبين قياما بالمراوغات منذ موسم 2014/ 2015 وحتى الآن وذلك بمختلف الدوريات الكبرى.

فقد قام هازارد بـ 388 مراوغة يليه نيمار بـ 366 مراوغة ثم يحتل ميسي المركز الثالث بـ 363 مراوغة يليه زاها بـ 311 مراوغة.

أقوى هجوم:

أصبح فريق برشلونة هو الأفضل هجوما في أوروبا هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل 128 هدفا بمختلف البطولات التي خاضها خلال 44 لقاء.

وكان فوز البارسا الكاسح على حساب سان جرمان بسداسية في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال هو ما رفع رصيد أهداف الفريق إلى هذا العدد متفوقا على موناكو صاحب الـ 121 هدفا في 45 لقاء والريال صاحب الـ 120 هدفا في 45 لقاء.