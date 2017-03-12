سجل يوفنتوس المتصدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع هزم فيها ضيفه ميلان سابع الترتيب 2-1 في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وواصل فريق «السيدة» رحلته بنجاح نحو لقبه السادس على التوالي، اذ رفع رصيده الى 70 نقطة من 28 مباراة، بفارق 11 نقطة عن روما الذي يخوض اختبارا سهلا مع باليرمو الثامن عشر اليوم.

وعزز اليوفي الذي عوض تعادله الاخير مع اودينيزي 1-1، رصيده الناجح ضد ميلان في الدوري على ملعب يوفنتوس ستاديوم الى 6 انتصارات متتالية، وعوض خسارته ذهابا في ميلانو بهدف مانويل لوكاتيلي.

ولا يزال يوفنتوس ينشط على جبهة كأس ايطاليا التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين واقترب من بلوغ مباراتها النهائية بعد فوزه على نابولي في ذهاب نصف النهائي 3-1، كما أنه في طريقه الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على بورتو البرتغالي في عقر داره 2-0 في ذهاب ثمن النهائي.

وافتتح البيانكونيري التسجيل عبر المدافع المغربي المهدي بنعطية (30).

وبرغم التقدم المستحق، عادل ميلان قبل نهاية الشوط الاول، بكرة مرتدة انهاها الاسباني جيرار ديلوفيو بتمريرة مقشرة الى الكولومبي كارلوس باكا(43).

واحتسب الحكم 4 دقائق من الوقت بدل الضائع، منح ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع احتج عليها لاعبو ميلان بعد لمسة يد على القائد ماتيا دي تشيليو.

وترجم ديبالا الركلة بتسديدة صاروخية في المقص الايمن مانحا يوفنتوس هدف الفوز (97).