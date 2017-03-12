يخوض برشلونة المتصدر مواجهة مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا اليوم في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، منتشيا بمظهر متجدد بعد خوضه مباراة خيالية منتصف الأسبوع.

وتحول البارسا من فريق غارق في الانتقادات خصوصا صوب مدربه لويس انريكي، الى نجم الصفحات الرياضية بعد إنجاز تأهله الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويتوقع ان تكون رحلة برشلونة، الذي فاز 6 مرات على التوالي، سهلة الى منطقة غاليسيا حيث فاز صاحب المركز السادس عشر 4 مرات على ارضه هذا الموسم من اصل 5 انتصارات. وكان برشلونة فاز ذهابا برباعية نظيفة.

من جهته، يستقبل ريال مدريد الوصيف ريال بيتيس الرابع عشر والذي فاز مرة يتيمة في مبارياته التسع الاخيرة، باحثا عن تكرار فوزه الكبير ذهابا 6-1.

وعرف فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صعوبات كبيرة في الدوري المحلي الشهر الماضي، وأفلت من الهزيمة من ڤياريال كما سجل له نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في الوقت القاتل جنبته الخسارة أمام لاس بالماس المتواضع (3-3).

وتعثر اشبيلية الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ليغانيس المتواضع 1-1.

ورفع أبناء الأندلس رصيدهم الى 57 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل ڤالنسيا مع ضيفه سبورتينغ خيخون 1-1.

ورفع ڤالنسيا رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 18 نقطة لسبورتينغ خيخون التاسع عشر قبل الأخير.

ألمانيا

ابتعد بايرن ميونيخ، بطل السنوات الأربع الماضية، 10 نقاط عن اقرب منافسيه بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت 3-0 وخسارة مطارديه لايبزيغ أمام ڤولفسبورغ 0-1 وبوروسيا دورتموند أمام هيرتا برلين 1-2، أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده الى 59 نقطة قبل 10 مراحل على انتهاء الموسم، وبفارق 10 نقاط عن لايبزيغ الثاني و16 عن دورتموند.

وتعادل فرايبورغ السابع مع ضيفه هوفنهايم الرابع 1-1.

وحقق دارمشتات متذيل الترتيب فوزا نادرا على ضيفه ماينتس 2-1.

وكان فيردر بريمن قد تعادل اول من امس مع مضيفه باير ليڤركوزن 1-1.

فرنسا

أكد موناكو صدارته بفوز مهم على ضيفه بوردو القوي 2-1، في المرحلة 28 من الدوري الفرنسي، ورفع الفارق إلى 5 نقاط مع أقرب مطارديه نيس. وهذا ثالث فوز على التوالي لفريق الإمارة والسادس في آخر سبع مباريات والـ21 هذا الموسم، فرفع رصيده الى 68 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نيس الذي تعادل مع ضيفه كاين 2-2 اول من امس، و6 نقاط عن باريس سان جرمان حامل اللقب والذي يحل على لوريان اليوم.

من جهته، عجز بوردو عن استعادة المركز الخامس من مرسيليا الذي فاز على انجيه 3-0، فبقي سادسا.

ويلعب اليوم سانت اتيان مع ميتز وليون مع تولوز.