بات مانشستر سيتي اول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه ميدلزبره 2-0 في افتتاح الدور ربع النهائي.

وسجل الاسباني دافيد سيلفا (3) والارجنتيني سيرخيو اغويرو (67) الهدفين.

ويستكمل الدور ربع النهائي اليوم بلقاء توتنهام مع ميلوول من الدرجة الثانية.

وواصل السيتي مشواره في المسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة كونها الاكثر ضمانا لاحرازه اللقب الأول مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا في موسمه الأول معه، علما بأن مسابقة دوري أبطال أوروبا هي الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله الصيف الماضي.

ويحل مان سيتي ضيفا على موناكو الفرنسي الاربعاء المقبل في اياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة (5-3 ذهابا).

يذكر ان السيتي توج بلقب مسابقة الكأس للمرة الاخيرة موسم 2010-2011 وخسر مباراتها النهائية موسم 2012-2013.

الدوري الإنجليزييسعى ليڤربول للاستفادة من غياب الكبار الآخرين عن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لانشغالهم بالدور ربع النهائي من الكأس، لتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

ويحتل الليڤر حاليا المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية، بفارق نقطتين أمام ارسنال و4 خلف مان سيتي وتوتنهام الثالث والثاني على التوالي.

وستــكون الفرصة سانحة أمام لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب لتعزيز موقعهم.

وتشكل مباراة بيرنلي الذي لم يحقق سوى انتصار واحد في المراحل الست الأخيرة لكنه كان أول فريق يفوز على ليڤربول هذا الموسم (2-0 على أرضه في اغسطس)، «بروڤة» لفريق كلوب قبل المواجهة المصيرية الأحد المقبل على ملعب مان سيتي في مباراة مهمة ضمن صراع الفريقين للمشاركة في دوري الأبطال.

وحقق ايڤرتون السابع فوزا سهلا على ضيفه وست بروميتش البيون 3-0 أمس.

ورفع ايڤرتون السابع برصيد 47 نقطة.

وتجمد رصيد وست بروميتش البيون الثامن عند 40 نقطة.

وفاز بورنموث على ضيفه وست هام يونايتد 3-2. وتجاوز هال سيتي ضيفه سوانسي سيتي 2-1.